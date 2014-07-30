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يونايتد يتحرك لصفقتي أحلامه.. ريوس وكافاني

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يونايتد يتحرك لصفقتي أحلامه.. ريوس وكافاني يونايتد يتحرك لصفقتي أحلامه.. ريوس وكافاني

لازال مانشستر يونايتد يبحث عن دعم فريقه بلاعبين من أصحاب القدرات العالية، وحلمه ينصب على إديسون كافاني وماركو رويس.

رويس رفض تجديد تعاقده مع بروسيا دورتموند، بحسب صحيفة بيلد الألمانية، وبالتالي بات النادي الألماني مجبرا على بيعه إن لم يتغير موقفه حتى لا يرحل مجانا في الصيف التالي.

ويونايتد بحسب صحيفة ديلي إكسبرس، بدأ سعيه لضم الجناح المهاجم لينضم إلى وسط الملعب مع خوان ماتا وأندر إيرارا.

الحلم الثاني ليونايتد هو إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي يرغب في بيع أحد نجومه حتى يتمم صفقة التعاقد مع أنخل دي ماريا من ريال مدريد.

ويأمل يونايتد في اقتناص الفرصة والتعاقد مع كافاني ليلعب مع واين روني تحت روبن فان بيرسي في هجوم الشياطين الحمر.

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