توريس لا يجد من يشتريه

بحسب صحيفة ديلي ستار، تشيلسي غير قادر على بيع الثنائي فرناندو توريس وجون أوبي ميكيل.

لا يجد تشيلسي من يرغب في ضم توريس، كون النادي الإنجليزي يعرض اللاعب بمبلغ مالي يصل 15 مليون يورو.

تشيلسي ضم توريس من ليفربول مقابل 50 مليون استرليني، لكن النينو لم ينجح مع البلوز.

وتعاقد تشيلسي مع دييجو كوستا، وأعاد ديدييه دروجبا، وغالبا لن يعير روميلو لوكاكو مجددا.

وبات توريس في النهاية عبئا على تشيلسي، لكن بلا مشتري.

وينطبق الأمر نفسه على جون أوبي ميكيل لاعب الوسط النيجيري.

نادي البلوز ضم نمنيا ماتيتش في يناير المنصرم، وتعاقد هذا الصيف مع سيسك فابريجاس.