مورينيو لا يرحم أتليتكو مدريد.. وميراندا السبب

يبدو أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لن يرحم أتليكو مدريد هذا الصيف، إذ يضع عينيه على لاعب أخر في صفوف الفريق الإسباني وهو ميراندا.

تشيلسي رفض تجديد إعارة حارسه ثيبوت كورتوا، ليحرم أتليتكو مدريد من الحارس البلجيكي المتميز.

ثم تعاقد تشيلسي مع فيليبي لويس ودييجو كوستا من صفوف أتليتكو مدريد بعدما دفع النادي الأزرق الشرط الجزائي للثنائي البرازيلي.

والآن، يتفاوض تشيلسي مع ميراندا مدافع أتليتكو مدريد. ويقدم النادي اللندني عرضا بـ25 مليون يورو.

ويبحث تشيلسي عن مدافع لتعويض رحيل ديفيد لويز عن الفريق، والذي اتجه إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

وكان ميراندا مطلوبا في مانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي حول أنظاره إلى مدافعين أخرين في سوق الانتقالات.