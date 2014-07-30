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برشلونة يستدعي ' طبيب المعجزات ' للعمل مع نيمار

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برشلونة يستدعي ' طبيب المعجزات ' للعمل مع نيمار برشلونة يستدعي ' طبيب المعجزات ' للعمل مع نيمار

قرر برشلونة أن يلجأ لطبيب جديد لمتابعة حالة نجم الفريق ومنتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، والذي يعاني من متاعب في الظهر.

برشلونة يخشى أن يتأثر نيمار بإصابته التي تعرض لها في كأس العالم 2014 خلال لقاء السليساو وكولومبيا.

ولهذا، لن يكتفي برشلونة بالعلاج المعتاد لنيمار..

هذا الطبيب الذي يعول عليه برشلونة كثيرا في أن يجعل نيمار يعود لطبيعته وسابق عهده، يدعى إنريك كاسيرس.

إنريك كاسيرس عالج من قبل يايا توريه، سانتي كازورلا، وكان صاحب عمل كبير في أزمة جونزالو إيجوايين.

إيجوايين عانى في ريال مدريد من إصابة، وكان رأي الجميع أن يخضع لعملية جراحية.

لكن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وقتها رفض إخضاع اللاعب لعملية جراحية، واستدعى الطبيب إنريك كاسيرس ليقرر ألا يخضع إيجوايين لعملية ويعالجه بنجاح.

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