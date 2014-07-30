أكد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد سعي النادي الإنجليزي لضم مدافع جديد في سوق الانتقالات الجاري.
يونايتد خسر الثنائي العجوز ريو فرديناند ونمنيا فيديتش هذا الصيف بعدما ترك الأول يرحل إلى إنتر ميلان، والثاني لكوينز بارك رينجرز.
وبات النادي الإنجليزي مقتصرا في خطه الخلفي على كريس سمولينج وجوني إيفانز وفيل جونز، وهو الثلاثي الذي لا يملك ثقة كبيرة من فان جال.
واعتمد يونايتد في مبارياته الودية على 3 مدافعين في خطه الخلفي، منهم الصاعدون مايكل كين وتيلور بلاكيت.
وقال فان جال: "أحتاج لمدافع.. النادي يعلم ذلك".
وأضاف المدرب الهولندي "أعجبني أداء المدافعين الجدد، لكننا خسرنا العديد من اللاعبين في الصيف مثل فيديتش وفرديناند ولهذا نحتاج لرجل إضافي في الخط الخلفي".