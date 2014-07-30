توتو سبورت: يوفنتوس يوافق على عرض يونايتد لبيع فيدال

بحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، ذات الصلة الوثيقة بنادي يوفنتوس.. فإن أرتورو فيدال في الطريق إلى مانشستر يونايتد.

يونايتد ضغط كثيرا لقنص خدمات نجم وسط منتخب تشيلي، لدرجة رفع عرضه إلى 60 مليون يورو من 35 مليون يورو التي عرضها النادي في البداية.

ولو صدق تقرير توتو سبورت، فإن إغراء الـ60 مليون يورو جعل يوفنتوس غير قادر على رفض عرض يونايتد.

ويرغب يونايتد في ضم فيدال ليلعب في وسط الملعب مع أندير إيرارا، في محاولة إعادة بناء فريق الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد ضم إيرارا هذا الصيف وكذلك لوك شو مدافع ساوثامبتون والظهير الأيسر صاحب الـ19 عاما.