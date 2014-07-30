جيرارد: أسوأ 3 شهور في حياتي

مر أيقونة ليفربول ونجم الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد خلال الشهور الـ3 الأخيرة بأسوأ أيام حياته على حد وصفه.
وقال جيرارد للصحفيين يوم الأربعاء: "ربما الشهور الأخيرة الثلاثة الماضية هي الأسوأ في حياتي".
وتابع اللاعب صاحب الـ34 عاما "لكني مستمر في الملاعب، لازال أمامي الكثير لأراه، بالتالي سأنظر للأمام لا للخلف".
وجاءت تصريحات جيرارد، بعدما تسببت كرة منه في خسارة ليفربول أمام تشيلسي ليفقد فرصه في التتويج بالدوري الإنجليزي خلال الأمتار الأخيرة من الموسم.
ثم أخطأ جيرارد في كرة أهدت أوروجواي هدفا في إنجلترا، طرد منتخب بلاده من كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات.