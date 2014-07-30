أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيرارد: أسوأ 3 شهور في حياتي

Google+ Print
جيرارد: أسوأ 3 شهور في حياتي جيرارد: أسوأ 3 شهور في حياتي

مر أيقونة ليفربول ونجم الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد خلال الشهور الـ3 الأخيرة بأسوأ أيام حياته على حد وصفه.

وقال جيرارد للصحفيين يوم الأربعاء: "ربما الشهور الأخيرة الثلاثة الماضية هي الأسوأ في حياتي".

وتابع اللاعب صاحب الـ34 عاما "لكني مستمر في الملاعب، لازال أمامي الكثير لأراه، بالتالي سأنظر للأمام لا للخلف".

وجاءت تصريحات جيرارد، بعدما تسببت كرة منه في خسارة ليفربول أمام تشيلسي ليفقد فرصه في التتويج بالدوري الإنجليزي خلال الأمتار الأخيرة من الموسم.

ثم أخطأ جيرارد في كرة أهدت أوروجواي هدفا في إنجلترا، طرد منتخب بلاده من كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع