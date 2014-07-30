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منسق الأمم المتحدة لعملية السلام: قلقون من استهداف مكتبنا في غزة

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أعرب منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، عن قلقه إزاء سقوط قذائف على مكتبه في مدينة غزة.

وقال سيري، في بيان، الأربعاء، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»: «أصيب مجمّع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط صباحا بعدد من القذائف التي ألحقت ضررا بالمبنى الرئيسي، وبسيارات الأمم المتحدة التي كانت متوقفة في الموقع، ولم يُصب موظفو الأمن الذين كانوا يعملون آنذاك في غرفة آمنة في المجمّع بأي ضرر».

ووفقا للبيان، فإن «التقييم أولي أجرته الأمم المتحدة في الموقع أن خمسة مقذوفات سقطت على المجمّع فيما سقطت مقذوفتان أخريان على الساحة الخارجية».

وأعرب المنسّق الخاص عن قلقه البالغ إزاء هذه الحادثة والانتهاكات التي طالت مباني الأمم المتحدة خلال الصراع، وأدان إزهاق أرواح المدنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، في هذه الحوادث.

وقال: «لحين إجراء تحقيق أكثر رسمية للتحقّق من مسؤولية استهداف مجمّع مكتب منسّق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، فإننا ذكّرنا طرفي الصراع بمسؤوليتهما عن حماية عمليات الأمم المتحدة وموظفيها ومبانيها التي يتعيّن احترام حرمتها (حصانتها) بموجب القانون الدولي المرعي، بما فيه اتفاقية حصانات الأمم المتحدة وامتيازاتها للعام 1946».

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