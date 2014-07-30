الحكم بالسجن على 10 أشخاص في حريق بمدرسة في الهند أودى بحياة 94 طفلا

ذكرت تقارير إخبارية أن محكمة في الهند أصدرت حكما بالسجن على 10 أشخاص على خلفية نشوب حريق في مدرسة قتل خلاله 94 طفلا في ولاية تاميل نادو جنوب البلاد في عام 2004.

> وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» إن القاضي محمد على أصدر حكما ضد مالك المدرسة بولافار بالانيشامي بالسجن المؤبد. وذكر التقرير أن 7 أعضاء من إدارة المدرسة من بينهم زوجة بالانيشامي وناظرة المدرسة حكم عليهم بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

> وحكم على اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات. وثبت للمحكمة إدانتهم باتهامات بالقتل وفرضت عليهم غرامة قيمتها 5.1 مليون روبية.

وكان حريق قد اندلع في يوليو 2004 في مطبخ المدرسة، وانتشر على نطاق واسع، حيث حاصر الكثير من الأطفال.