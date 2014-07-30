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شكرى وكيرى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

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شكرى وكيرى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة شكرى وكيرى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

وزير الخارجية سامح شكري

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري بحث هاتفيا تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم الاتفاق علي معاودة الاتصال واستمرار التشاور والتنسيق بينهما لمتابعة تردي الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الاربعاء أن الوزير شكري جدد خلال الاتصال التاكيد علي أهمية سرعة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والتدخل لاحتواء الأمر وضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وتحقيق التهدئة المطلوبة.

واضاف ان تواصل اتصالاتها مع الأطراف المعنية والدولية لتحقيق هذا الهدف.

 

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