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القوى العاملة تعلن نتائج عمالة الحج الأسبوع المقبل

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القوى العاملة تعلن نتائج عمالة الحج الأسبوع المقبل القوى العاملة تعلن نتائج عمالة الحج الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة ستعلن فى الأسبوع الأول من أغسطس نتائج قبول 36 ألف عامل مصرى، الذين تم اختيارهم للعمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية ، عن طريق الشركات المتخصصة.

وأضافت فى تصريحات صحفية أن الذى سيتم التعاقد معهم يشملون 16 ألف سائق يحمل رخصة قيادة درجة أولى ولديه خبرة 5 سنوات، بالإضافة إلى 20 ألف عامل أو عامل عادى أو حاصل على دبلوم من الذين تم اختيارهم من المتقدمين لا يقل سنهم عن 25 عاما ولا يزيد على 45 عاما.

وقالت إن الرابع من أغسطس سيشهد ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.

وتابعت أنه من المقرر أن تنتهى لجنة العمال المفصولين بالوزارة من عملها خلال أغسطس بعد أن رصدت 15 ألفا و341 عاملا مفصولا بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، بوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية.


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