أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

توقيف 15 شخصا على الأقل خلال تظاهرة لطالبى العمل فى الجزائر

Google+ Print
توقيف 15 شخصا على الأقل خلال تظاهرة لطالبى العمل فى الجزائر توقيف 15 شخصا على الأقل خلال تظاهرة لطالبى العمل فى الجزائر

أوقفت الشرطة الجزائرية، الأحد 15 شخصا على الأقل خلال تظاهرة لطالبى العمل أمام مقر رئاسة الوزراء، بحسب مراسلة وكالة فرنس برس.

وتجمع حوالى خمسين شخصا ينتمون إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمى الإدارة العمومية للمطالبة بوضع حد لعقود العمل المؤقتة المعروفة فى الإدارة الجزائرية بـ"عقود ما قبل التوظيف" وتوظيفهم بشكل دائم، وبالنسبة لهم فإن الوظائف التى يشغلونها فى الإدارة العمومية "غير مضمونة".

ويعمل أصحاب العقود المؤقتة فى الإدارات العمومية والشركات الاقتصادية مقابل اقل من 180 يورو، وهو الأجر الوطنى الأدنى المضمون، دون أى ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.

وقالت إحدى المحتجات لوكالة فرنس برس قبل أن يقوم رجال الشرطة بدفعها "نتظاهر اليوم لإلغاء نظام عقود ما قبل التشغيل الذى يعيدنا بعد ثلاث سنوات إلى البطالة مجددا".

وحاول المتظاهرون المقاومة إلا أن الشرطة المصممة على تفريق المحتجين قامت بتوقيف القياديين من خلال جرهم وحتى حملهم ووضعهم فى سيارات الأمن.

ورغم منع التظاهرات فى العاصمة الجزائرية منذ 2001 إلا أن العاطلين عن العمل وأصحاب العقود المؤقتة كثيرا ما يتحدون هذا المنع بتنظيم تجمعات صغيرة دون الإعلان عنها مسبقا حتى لا تثير انتباه الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365