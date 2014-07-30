مصلحة السجون: منح جميع النزلاء زيارة استثنائية بمناسبة عيد الفطر

قام اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية بقطاع مصلحة السجون بالمرور اليوم ” الأربعاء” علي بعض السجون لتفقد القوات والتأكد من انتظام الخدمات وجدية استنفارها ، وكذلك انتظام الزيارات والاطمئنان علي تسهيل إجراءات تنفيذها .

يأتي ذلك بعد موافقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية لا تحتسب من ضمن الزيارات المقررة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقام اللواء راتب بتفقد قاعات الزيارة وذلك قبل بدء توافد الزائرين حيث تقرر أن تكون الزيارة من ثالث أيام عيد الفطر ، ولمدة شهر في الوقت الذي شهدت فيه السجون أجواء احتفالية بمناسبة العيد ، مع قيام موسيقيات قطاع السجون بعزف مقطوعات موسيقية لمشاركة الزائرين والسجناء بهجة العيد.

ويأتي هذا في إطار قطاع مصلحة السجون التي تهدف إلي مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للنزلاء ، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركه ذويهم الاحتفال ببهجة العيد ، وانطلاقا من رسالة القطاع التي تهدف إلي تعظيم مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم التواصل الاجتماعي .

أ ش أ