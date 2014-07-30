سموحة يرفض انتقال طارق حامد للزمالك

رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، العرض الذي تقدم به نادي الزمالك للتعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الفريق السكندري.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: "اللاعب لديه رغبة في الانتقال إلينا، ولكن رئيس نادي سموحة أكد أنه لن يترك لاعبيه البارزين لنادٍ مصري".

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية "طارق حامد يحاول الآن مع رئيس ناديه وحمادة صدقي المدير الفني للفريق لإقناعهم بالرحيل".

وعن صفقة إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أوضح "ننتظر رد مسؤولو الطلائع خلال ساعات، وإذا لم تتم الموافقة، سنضمه العام المقبل".

يُذكر أن طارق حامد يرتبط بعقد مع سموحة ينتهي في 2017.