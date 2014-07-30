أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سموحة يرفض انتقال طارق حامد للزمالك

Google+ Print
سموحة يرفض انتقال طارق حامد للزمالك سموحة يرفض انتقال طارق حامد للزمالك

رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، العرض الذي تقدم به نادي الزمالك للتعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الفريق السكندري.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: "اللاعب لديه رغبة في الانتقال إلينا، ولكن رئيس نادي سموحة أكد أنه لن يترك لاعبيه البارزين لنادٍ مصري".

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية "طارق حامد يحاول الآن مع رئيس ناديه وحمادة صدقي المدير الفني للفريق لإقناعهم بالرحيل".

وعن صفقة إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أوضح "ننتظر رد مسؤولو الطلائع خلال ساعات، وإذا لم تتم الموافقة، سنضمه العام المقبل".

يُذكر أن طارق حامد يرتبط بعقد مع سموحة ينتهي في 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع