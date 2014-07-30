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الزمالك متفائل بنجاحه في التماس حازم إمام

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الزمالك متفائل بنجاحه في التماس حازم إمام الزمالك متفائل بنجاحه في التماس حازم إمام

يرى مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك أمل في تقليص عقوبة لاعبه حازم إمام في البطولات الإفريقية.

وكان النادي قد تقدم بتظلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد عقوبة إيقاف حازم إمام ظهير أيمن الفريق مباراتين.

ويأمل الزمالك في تقليص العقوبة لمباراة واحدة بدلاً من مباراتين.

ويرى مجلس إدارة الزمالك أن هناك مؤشرات إيجابية لتخفيف إيقاف حازم إمام وتواجده في المباراة القادمة أمام فيتا كلوب.

وتعرض حازم إمام للإيقاف مباراتين ضمن أحداث محاولة الاعتداء على الحكم الغاني جوزيف لامبتي الذي أدار مباراة مازيمبي في الكونجو.

وكان الزمالك تعادل مع مازيمبي بدون أهداف في الإسكندرية بقائمة تضم 14 لاعبًا فقط.

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