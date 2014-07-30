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فتح الله: الزمالك استهلك 250 لاعبًا في 10 سنوات

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فتح الله: الزمالك استهلك 250 لاعبًا في 10 سنوات فتح الله: الزمالك استهلك 250 لاعبًا في 10 سنوات

ألقى محمود فتح الله مدافع الزمالك باللوم على مجالس الإدارات التي تعاقبت على إدارة النادي في تدهور نتائج الفريق في السنوات الأخيرة.

وقال فتح الله: "مسؤولو الزمالك كانوا يتعاملوا بمبدأ الاستسهال في حل مشاكل الفريق، ويرموا بالمسئولية على اللاعبين عقب كل موسم".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "النادي كان يستغني كل موسم عن 8 لاعبين، ويتعاقد مع 10".

وتابع "رفضت تجديد عقدي مع الزمالك، لأن النادي تعاقد مع 15 لاعبًا، وشعرت أن الجمهور يريد رؤية وجوه جديدة".

وأتم المدافع الدولي "أعتقد أن الزمالك لعب له 250 لاعبًا في السنوات العشرة الأخيرة

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