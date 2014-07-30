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فتح الله: لن ألعب لإنبي

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فتح الله: لن ألعب لإنبي فتح الله: لن ألعب لإنبي

أغلق محمود فتح الله مدافع الزمالك الباب أمام انتقاله إلى صفوف إنبي بعد رحيله عن القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال فتح الله: "إنبي نادي كبير، لديه هيكل إداري قوي، ويضم فريقًا مميزًا، ولكن لن أنتقل إليه الموسم المقبل".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "أدرس بعض العروض التي وصلتني لتحديد وجهتي القادمة، ورغبتي اللعب بدون ضغوط سواء في وادي دجلة أو الجونة".

وتابع "خطوة الاحتراف في الخليج تعثرت لتأخري في الرد على العروض التي جاءتني، وكانت فرصة أيضًا للاستجابة لرغبات أسرتي في عدم اللعب خارج ".

يُذكر أن فتح الله سيرحل عن الزمالك بعد 7 سنوات داخل جدران القلعة البيضاء، توج خلالها بكأس مصر 3 مرات.

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