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الزمالك يشكو باسم علي للجبلاية

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الزمالك يشكو باسم علي للجبلاية الزمالك يشكو باسم علي للجبلاية

تقدم نادي الزمالك بشكوى ضد باسم علي ظهير أيمن المقاولون العرب الذي انتقل إلى صفوف الأهلي هذا الصيف.

وقال مرتضى منصور لقناة "أون تي في": "سيحقق اتحاد الكرة في الشكوى التي تقدمنا بها، لأن اللاعب وقع لناديين".

وأضاف رئيس نادي الزمالك "تضمنت الشكوى تسجيلاً صوتيًا لرئيس المقاولون العرب شريف حبيب، لإثبات أن الزمالك تفاوض مع اللاعب بعلم ناديه".

وأشار إلى أنه تم إعداد ملف كامل بالشكوى، إلا أن المدير الإداري تأخر في تسليمها لاتحاد الكرة إلى يوم وقفة عيد الفطر.

وكان باسم علي انضم إلى صفوف الأهلي، بصحبة زميليه في المقاولون العرب محمد فاروق ومحمد رزق مقابل 7 مليون جنيه

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