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مرتضى: الزمالك مديون بـ306 مليون جنيه

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مرتضى: الزمالك مديون بـ306 مليون جنيه مرتضى: الزمالك مديون بـ306 مليون جنيه

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن ديون القلعة البيضاء بلغت 306 مليون جنيه بفعل الإدارة السيئة لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وصرح مرتضى لقناة "أون تي في" "المستشار هشام جنينة شكل لجنة تضم 5 من وكلاء الوزارة للتحقيق في الأموال التي أهدرها ممدوح عباس".

وأضاف "الرقابة الإدارية تواصل التحقيق في ديون الزمالك التي بلغت 306 مليون جنيه، واسألوا حازم عبد التواب مراقب الحسابات بالنادي".

وتعهد مرتضى "لو أخرج ممدوح عباس قرار وزير الرياضة بإلغاء حل مجلسه، سأعتذر له أمام ، وأترك رئاسة النادي مدى الحياة".

ونفى مرتضى منصور قيام ممدوح عباس بإقراض نادي الزمالك، قائلاً: "الأمر يتطلب إبلاغ مديرية الشباب والرياضة لتحديد جهة الصرف، وهذا لم يحدث".

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