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ميدو: تحملت مالا يتحمله أحد.. وتركت الدنيا وما فيها من أجل الزمالك

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ميدو: تحملت مالا يتحمله أحد.. وتركت الدنيا وما فيها من أجل الزمالك ميدو: تحملت مالا يتحمله أحد.. وتركت الدنيا وما فيها من أجل الزمالك

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك إنه تحمل مالم يتحمله أحد في قيادته للفريق الأبيض قبل قرار إقالته.

ميدو أقيل من منصبه بقرار من مجلس إدارة الزمالك، بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز بكأس .. وخسر الفرسان في الدوري وتعادلوا مع مازيمبي في أبطال إفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "شكرا جمهور الزمالك. .حاولت أن أسعدكم".

وتابع ميدو "نجحت في بعض اﻷوقات وفشلت في بعضها ولكن لم أبخل بدقيقة من عمري في خدمة الزمالك".

وأضاف " تركت الدنيا وما فيها من أجل بيتي وأرحل مرفوع الرأس ببطولة صعبه في ظل ظروف لا يستطيع أي مدرب تحملها ولكن صبري جاء دائما من منطلق حبي للجماهير".

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