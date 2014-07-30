«الإسكان» تبدأ تنفيذ 3 مشروعات طرق تنموية بمحور القناة والفرافرة والمنيا

تبدأ وزارة الإسكان، مُمثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، العمل في 3 مشروعات طرق تنموية كبرى، بأطوال 632 كم وتكلفة تقديرية تصل إلى مليار و370 مليون جنيه، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك فى إطار شبكة الطرق التي ستنفذها الدولة خلال هذه المرحلة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 7 أغسطس المقبل هو بداية التنفيذ والانطلاق، الذي سيتم بالتعاون مع وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع الأول الذي سيتم تنفيذه، هو المحور التبادلى الجديد الموازى لقناة السويس بطول 102 كم، بتكلفة 600 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يهدف لزيادة معدلات التنمية لمشروع تنمية محور قناة السويس، وزيادة كفاءة موانئ شمال القناة .

وأضاف أن المشروع الثاني هو محور يربط الفرافرة بأسيوط، بطول 310 كم، بتكلفة 450 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من وادي النيل، والاستفادة من المعادن بالمنطقة.

وأشار إلى أن المشروع الثالت هو طريق يربط بني مزار في المنيا بمدينة الباويطي بالواحات البحرية بطول 220 كم، بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه، موضحا أنه يهدف إلى استكمال خط عرضي لربط الجمهورية، يبدأ من ساحل البحر الأحمر عند رأس غارب، حتى واحة سيوة على الحدود الغربية .

وتابع ناصر: «بالنسبة للأعمال التنفيذية فجار تنفيذ الأعمال المساحية حاليا، وسيتم البدء في إنشاء معسكرات التمركز للشركات التي سيسند إليها تنفيذ الأعمال لمدة أسبوعين، أول أغسطس المقبل، على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال في 7 أغسطس».