الاوقاف تحرر محضر ضد أستاذ بالأزهر لاعتلائه المنبر بدون تصريح وتجاوزه فى حق القضاء

حررت أوقاف القاهرة محضرا ضد الدكتور رضا زكريا أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك لاعتلائه المنبر بدون تصريح من الأوقاف، وتجاوزه في حق القضاء، وذلك بمسجد قباء بالمنطقة الخامسة بالتجمع الخامس.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم أن أوقاف القاهرة حررت المحضر رقم 4014 (إداري أول القاهرة الجديدة) ضد أستاذ الحديث بالأزهر وستقوم الوزارة عقب عطلة عيد الفطر بتحريك دعوى قضائية ضده لتطبيق القانون عليه.

وأضاف البيان أن وزارة الأوقاف سترفع كذلك مذكرة تفصيلية مرفقة بصورة المحضر والتجاوز الذي تم من الأستاذ بالأزهر إلى الدكتور رئيس جامعة الأزهر، لتتخذ الجامعة ما تراه مناسبًا تجاه هذا التجاوز، حتى تظل صورة الأزهر مشرقة نقية، محافظة على طابعها الوسطي الذي عرف به الأزهر الشريف وعبر تاريخه العريق، بعيدا عن كل المظاهر الشاذة من التشدد والتطرف والغلو الذي يعد غريبا، بل دخيلا، ودسيسا على ثقافتنا الإسلامية الصحيحة ومنهجنا وتراثنا الأزهري الوسطي المعتدل.

وشدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريح اليوم، على أن هذا الإجراء يؤكد تمسك الوزارة بتطبيق قانون الخطابة على الجميع بلا استثناء وأنها ليست ضد طرف بعينه بل تسعى لحماية المساجد من أى خروقات والحفاظ على طابعها الدعوى وأن قيامها بذلك الإجراء ضد أستاذ بالأزهر يؤكد حيادية وشفافية موقفها وأنها ماضية في الحفاظ على هيبة المساجد وعدم اعتلاء منابرها إلا للمؤهلين والحاصلين على تصاريح مع الالتزام بتعليمات الوزارة.

وكان وزير الأوقاف قد قرر في وقت سابق إحالة 22 مؤذنا وعاملا ومفتشا ببنى سويف للتحقيق لمخالفة تعليمات الوزارة.

أ ش أ