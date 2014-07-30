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منفذ طابا البرى يستقبل 4096 سائحا.. و2325 معتمر يصلون “نوبيع البحرى”

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منفذ طابا البرى يستقبل 4096 سائحا.. و2325 معتمر يصلون “نوبيع البحرى” منفذ طابا البرى يستقبل 4096 سائحا.. و2325 معتمر يصلون “نوبيع البحرى”

استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية، اليوم الاربعاء، 4096 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البري في طريقهم لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك و إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ و201 سيارة ملاكى .

وقال اللواء عادل كساب مدير إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة، أن المنفذ غادر من خلاله 850 سائح، كما استقبلت مجزيرة فرعون 47سائح . 

واستقبل ميناء نويبع البحري 2673 راكبا و2325 معتمر على متن واحد وخمسون باص سياحى و13 براد و5 شاحنة و 41 سيارة ملاكى، كما غادر ميناء نويبع البحرى 64 راكبا و30 براد و7 شاحنة و سيارة ملاكى .

 

 

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