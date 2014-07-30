إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين نقل وأجرة بالمنوفية

أصيب 7 أشخاص فس حادث تصادم بين سيارة نقل واخرى ميكروباص على طريق قويسنا – شبين الكوم ، وتم رفع اثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بحادث تصادم ومصابين بطريق قويسنا شبين الكوم وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم ” 36220″ نقل منوفية قيادة عبد الرؤؤف حسين -31 سنة- سائق والسيارة رقم ” 1483″ أجرة ميكروباص قيادة كريم بسيونى -16 سنة- سائق .

وقع الحادث اثناء دوران السيارة الثانية من إحدى الفتحات بالطريق والاصطدام بالسيارة الاولى ونجم عن الحادث إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة ، وتم نقلهم إلى المستشفى وباشرت النيابة التحقيق .