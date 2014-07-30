الوايت نايتس يرفض طارق السعيد مدربَا عامَا للفريق الأول

حالة من الغضب إنتابت رابطة الوايت المنتمية لنادى الزمالك بعد قرار مجلس إدراة الأبيض بتعيين طارق السعيد مدربا عاما للفريق ضمن الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام حسن خلف لأحمد حسام ميدو والذى إقاله المجلس بعد أول أمس .. وأعلنت الرابطة عن رفضها الشديد لوجوده ضمن الجهاز, لاسيما وأنه رحل عن النادى فى وقت سابق وإنتقل للأهلى

وقال أحد كابوهات الرابطة إنهم سيمنعون السعيد من دخول النادى . معربا عن غضبه الشديد من الموافقه على وجوده ضمن الجهاز المعاون للفريق مؤكدا أنه خان النادى ورحل عنه فى ظروف صعبة كان الأبيض فى حاجه لجهوده .

وكان السعيد قد صرح بأنه أحد أبناء النادى الأبيض ,وأنه ترك النادى للاحتراف فى بلجيكا حصل الزمالك على مليون و200 ألف دولار بخلاف أنه تنازل عن 30% من مستحقاته لصالح الأبيض، حبا فى المكان الذى تربى بين جدرانه وله الفضل عليه.. مضيفا أنه غير صحيح أنه باع الزمالك من أجل الرحيل للأهلى لكنه كاجودا المدير الفنى الأسبق للفريق رفض وقتها عودته مجددا للنادى الأبيض، ما جعله يضطر للرحيل للأهلى .

وإستغرب الكابو الذى رفض الأفصاح عن أسمه من قرار مرتضى منصور رئيس النادى بعودته , مؤكدا أنه تلاعب بمنصور من قبل عندما أكد له أنه سيجدد للأبيض ورحل للأهلى فى صفقة لن ينسها جمهور الزمالك .

وكشف الكابو عن تنظيم وقفة إحتجاجية خلال الأيام المقبلة للمطالبة برحيله عن الجهاز الفنى , مطالبا مسئولى الزمالك بتراجع عن هذا القرار والذى وصفه بانه الأسوء فى تاريخ القلعة البيضاء .

تجدر الأشارة إلى أن السعيد حصل مع الزمالك على بطولة الدورى ..وحصل على لقب الهداف ثم انتقل للاحتراف فى بلجيكا ثم عاد للزمالك وكان قائد الفريق لفترة طويلة .. وبعدها إنتقل للأهلى بعد إنتهاء عقده ولم يشارك بشكل اساسى مع الشياطين الحمر فى ظل إعتماد مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأحمر على جلبرتو فى الجبهة اليسرى .