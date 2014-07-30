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فيلم Lucy يحتل المرتبة الأولى في أميركا

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فيلم Lucy يحتل المرتبة الأولى في أميركا فيلم Lucy يحتل المرتبة الأولى في أميركا

الأربعاء 30-07-2014 13:47

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي بقاء فيلم How to Train Your Dragon 2 حيث حصد 24 مليون دولار، ودخل فيلم Hercules في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 28.7 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني The Continent مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 33 مليون دولار، وتراجع فيلم Transformers: Age of Extinction الى المرتبة الثانية مع 37.5 مليون دولار وتمكن فيلم Dawn of the Planet of the Apes من العودة الى المرتبة الأولى حيث حصد 54.4 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Planes: Fire & Rescue من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 9.5 مليون دولار، وتراجع فيلم The Purge: Anarchy الى المرتبة الرابعة حيث جمع 10.4 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Dawn of the Planet of the Apes من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث حصد 16.7 مليون دولار ودخل فيلم Hercules في المرتبة الثانية مع 29.8 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Lucy مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 43.8 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم 22Jump Street إلى المرتبة الخامسة مع 2762 مشاهد، ودخل فيلم Planes: Fire & Rescue في المرتبة الرابعة حيث شاهده 3008 شخص، وتراجع فيلم Dawn of the Planet of the Apes من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 4122 مشاهد، ودخل فيلم Step Up: All In في المرتبة الثانية مع 11965 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Transformers: Age of Extinction مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 16510 شخص.

في ، تراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الخامسة حيث حصد 55 ألف جنيه، وتراجع فيلم Maleficent من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 61 ألف جنيه، وبقي فيلم 22Jump Street في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 68 ألف جنيه، وتراجع فيلم The Fault in Our Stars الى المرتبة الثانية مع 105 ألف جنيه ودخل فيلم Dawn of the Planet of the Apes مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 211 ألف جنيه.

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سيدتي

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