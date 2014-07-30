منى زكي وأحمد حلمي في أمريكا

سافر أحمد حلمي وزوجته منى زكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازة هناك ،وذلك بصحبة ابنتهما لي لي ،وكانت منى تنتظر انتهاء حلمي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد " صنع في مصر " وعمل الميكساج والمونتاج له من أجل السفر خاصة أن زوجها مشارك في إنتاج الفيلم.

وسوف يستقر الثنائي بشقتهما بمدينة نيويورك لمدة شهر هناك على أن يعودا إلى القاهرة بداية سبتمبر للاتفاق على أعمال فنية .

منى وحلمي كان قد اشتريا شقة في نيويورك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ويحرصان على أن يقيما هناك في الصيف بشكل سنوي لعشقهما للولايات المتحدة وحتى يبتعدا عن عيون الجمهور ويستطيعا الاستجمام.