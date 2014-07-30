أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منى زكي وأحمد حلمي في أمريكا

Google+ Print
منى زكي وأحمد حلمي في أمريكا منى زكي وأحمد حلمي في أمريكا

الخميس 31-07-2014 15:17

سافر أحمد حلمي وزوجته منى زكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازة هناك ،وذلك بصحبة ابنتهما لي لي ،وكانت منى تنتظر انتهاء حلمي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد " صنع في " وعمل الميكساج والمونتاج له من أجل السفر خاصة أن زوجها مشارك في إنتاج الفيلم.
وسوف يستقر الثنائي بشقتهما بمدينة نيويورك لمدة شهر هناك على أن يعودا إلى القاهرة بداية سبتمبر للاتفاق على أعمال فنية .
منى وحلمي كان قد اشتريا شقة في نيويورك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ويحرصان على أن يقيما هناك في الصيف بشكل سنوي لعشقهما للولايات المتحدة وحتى يبتعدا عن الجمهور ويستطيعا الاستجمام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر