بيرين وكينان يتزوجان بحفل رومانسي بسيط في شاطىء ماليبو

تزوج المغني كينان دوغلو والممثلة بيرين سات بحفل زفاف رومانسي بسيط وبسرية تامة بعيداً عن الإعلام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على شاطىء ماليبو، بعد علاقة حب دامت عامين ونصف العام ثاني أيام العيد أمس الثلاثاء. اقتصر حضوره على عائلتيهما وبعض الأصدقاء المقربين جداً. وكان من بينهم الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الذي عاد في اليوم نفسه إلى تركيا بعد تمضيته إجازة طويلة في أمريكا مع حبيبته باشاك ديزير امتدت لشهر، وصديقتها الممثلة بيلتشيم بيلجين الشهيرة بدانة التي شهدت على عقد قرانهما، وسبقت بيرين بالحضور إلى أمريكا لقضاء إجازة الصيف مع عائلتها ولحضور كورس تمثيل، والمخرجة هلال سيرال والسيناريست أيجي يورنيتش وآخرون.

بيرين سات تخطف القلوب بستان زفافها اللندني البسيط

ورغم ارتداء بيرين سات الشهيرة بسمر فستان الزفاف الأبيض في العديد من مسلسلاتها كان آخرها في مسلسل "الإنتقام" حيث زفت على زميلها ميرت فيرات، إلا أنها خطفت قلوب الحضور بفستان زفافها اللندني الرومانسي الأبيض البسيط، وقبعتها البيضاء التي استبدلتها بالطرحة التقليدية وبحذائها الأبيض. فبدت بكامل أناقتها وأنوثتها كامرأة وكعروس.

العريس كينان دوغلو أنيق جداً

وظهر عريسها أيضاً بأناقة لافتة وغير تقليدية بارتدائه بدلة زرقاء فاتحة وحذاء أبيض، ولفتت أناقته كذلك أنظار الحضور السعيدين جداً بهما. ومن المقرر أن ينطلقا في شهر عسل طويل في شواطىء أمريكا وأوروبا حيث أعلنت بيرين سات قبل زفافها عن نيتها بأخذ إجازة طويلة،ولم تبد موافقتها بعد على بطولة المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" الذي عرضه عليها المنتج التركي الشهير تيمور ساوجي لاعتراض عريسها على كثرة القبلات والمشاهد العاطفية عليه حيث أعرب سابقاً عن غيرته الشديدة عليها إثر عرض مشاهدها العاطفية الساخنة مع ميرت فيرات في مسلسل "الإنتقام"،ولأجله أرجأت توقيع العقد لأجل غير مسمى.