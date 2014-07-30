هل تكون ريهانا سبب إنهيار زواج بيونسيه وجاي زي؟

في الوقت الذي يحاول فيه جمهور النجمين العالميين Beyonce و Jay Z معرفة الأسباب الجوهرية التي أدّت إلى خلافاتهما الزوجية الخاصة، كشف مصدر مقرّب منهما، أن المغنية الأمريكية Rihanna هي إحدى أكبر وأهم تلك الأسباب.

وذكر هذا المصدر أن Solange شقيقة Beyonce، تهجمّت على Jay Z في المصعد منذ 3 أشهر وأثارت ضجة كبيرة في الوسائل الإعلامية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، لأنها علمت أنه كانت ينوي قضاء ليلته مع Rihanna بشكل سرّي وخاص.

ومن الواضح أن Beyonce و Jay Z يحاولان حالياً إنقاذ زواجهما من أجل إبنتهما Blue Ivy، حيث أنهما يستعينان بخبير زواج لحل أمورهما العالقة، والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.

يشار إلى أن Beyonce وزوجها Jay Z يقومان الآن بجولة فنية ضخمة وناجحة جداً، ويحاولان من خلالها الإثبات للجماهير الغفيرة أنهما سعيدان وأن جميع الأخبار التي تتحدث عن إمكانية إنفصالهما هي مجرّد شائعات.