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بلدية دبي : زلزال جنوب ايران ليس له أي تأثير على الإمارة

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بلدية دبي : زلزال جنوب ايران ليس له أي تأثير على الإمارة بلدية دبي : زلزال جنوب ايران ليس له أي تأثير على الإمارة

رصدت الشبكة المحلية لرصد الزلازل في بلدية دبي هزة أرضية متوسطة القوة بجنوب إيران بالقرب من جزيرة كيش وشمال غرب دبي وشمال أبوظبي على مسافة 217 كيلومترا من إمارة دبي .

وسجلت الشبكة الهزة الرئيسية في تمام الساعة الخامسة و32 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الامارات بقوة قدرها 7ر5 درجة على مقياس ريختر للزلازل حيث شعر بها بعض قاطني الأدوار العليا بإمارة دبي ولم يكن لها أي تأثير على دبي ودولة الامارات حيث ينحصر تأثيرها البسيط على جنوب إيران.

وأوضح المهندس محمد مشروم مدير إدارة المساحة في البلدية انه تم رصد الزلزال الرئيسي بوضوح وجاري رصد التوابع لهذا الزلزال ومتابعة النشاط لحظيا والذي لن يكون لها أي تأثير على كل إمارات الدولة.

وقال ان هذا النشاط يقع بمناطق الحزام الزلزالي الممتد شمال غرب موازيا لسلسلة جبال زاجروس كناتج عن اصطدام الصفيحة العربية بالصفيحة الأوروآسيوية ..مشيرا إلى أن تلك المناطق تقع ضمن أحزمة الزلازل .

وطمأن مدير إدارة المساحة في البلدية بأن مثل هذه القوى من الزلازل لن تؤثر على المنشآت بدبي لبعد مواقع حدوثها ..مشيرا الى جميع منشآت دبي تم تصميمها طبقا لكود الزلازل.
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