«كتائب القسام» تعلن تفجير مبنى مفخخ به قوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن تفجير مبنى مفخخ تتحصن فيه قوة إسرائيلية خاصة، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وقالت كتائب القسام في بيان عسكري صباح الأربعاء إنها «فجرت مبنى مفخخا تتحصن فيه قوة خاصة في منطقة الفراحين شرق خانيونس مما أدى إلى تدميره فوق رؤؤسهم». وأضافت «أن طائرات ومدفعية العدو قصفت محيط المبنى بعد تفجيره في محاولة لإخلاء القتلى والجرحى».

> وأشارت كتائب القسام إلى أنها استهدفت أيضا جرافة عسكرية إسرائيلية بمنطقة الزنة شرق خانيونس بقذيفتي «آر.بي.جي» وأصابتها بشكل مباشر، كما قصفت حشودات عسكرية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

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