الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

وافق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على قانون يسمح بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عبر صفقات سابقة. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الأربعاء أن القانون الذي وافق عليه الكنيست يسمح بإعادة اعتقال واحتجاز الأسرى السابقين الذين أفرج عنهم من خلال مفاوضات دبلوماسية جرت في السابق «إذا عادوا إلى الإرهاب».

> وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا القانون، الذي اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست زائيف إلكين (حزب الليكود)، ستكون الحكومة الإسرائيلية هي من يتخذ القرار النهائي حول الإفراج عن الأسرى ولن يكون لدى الرئيس الإسرائيلي السلطة «للعفو عن الإرهابيين».

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