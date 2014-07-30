95% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون العدوان على غزة

أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي أن 95% من الإسرائيليين اليهود يعتقدون أن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة «مبررة»، في وقت اعتبر فيه 5% فقط أن الجيش الإسرائيلي استخدم «الكثير من النيران» في العملية.

وذكر معهد «ديمقراطية إسرائيل» (غير حكومي ويتبع جامعة تل أبيب) في بيان له، الأربعاء، أنه «أجرى 3 استطلاعات رأي منذ بدء العملية الإسرائيلية ضد غزة أيام 14 و16 و23 يوليو الجاري».

وقال المعهد إنه «منذ بداية العملية، فإن هناك إجماعا متسقا وكاملا تقريبا في الجمهور اليهودي إن إطلاق العملية كان مبررا؛ في الاستطلاعات الثلاثة التي نفذت، فإن ما معدله 95٪ يعتقدون ذلك».

وأضاف أن «من المثير للاهتمام أنه بالمقارنة مع عمليات سابقة، فإنه على الأقل في هذه المرحلة، وبعد أكثر من أسبوعين من بدء الحملة، فإن ليس هناك تآكل واضح في دعم الجمهور اليهودي لهذا المسعى العسكري أو للحكومة التي تنفذه».

ومضى البيان قائلا إن «هذا هو الحال رغم وجود عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي وانتقاد إسرائيل في الساحة الدولية بسبب العدد كبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».

وفي السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها الإلكتروني عشرات الشبان اليهود وهم يتظاهرون في تل أبيب وهم يصيحون «لا يوجد مدرسة غدا، لا يوجد أطفال هناك» في إشارة إلى غزة، وذلك بعد ساعات من مقتل 7 اطفال في مخيم الشاطئ في غزة في أول أيام عيد الفطر (يوم الإثنين الماضي).

وردد الشبان، الذين كانوا يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويصفقون ويرقصون، هتافات «غزة مقبرة»و«هذه أرض إسرائيل وهذه دولة اليهود».