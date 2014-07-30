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الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين بغزة إلى أكثر من 240 ألفا

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كشف تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عن ارتفاع أعداد النازحين بغزة إلى أكثر من 240 ألف نازح، مؤكدا أن وكالة الأونروا استنفذت إمكانياتها في شمال القطاع ومدينة غزة حيث شهدتا تكدسا في الملاجئ مما يثير المخاوف من انتشار الأوبئة.

كما نزح أكثر من 21 ألف فلسطيني بعد دعوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة الشرقية لقطاع غزة حيث لجأوا إلى 85 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تستضيف حاليا أكثر من 240 ألف نازح أي أكثر من 11% من تعداد سكان القطاع وأربع أضعاف الأعداد في العملية الإسرائيلية «الرصاص المصبوب» في عام 2008 و2009.

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