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وزير أردنى: إسرائيل لن تشارك فى تمرين "الأسد المتأهب"

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وزير أردنى: إسرائيل لن تشارك فى تمرين "الأسد المتأهب" وزير أردنى: إسرائيل لن تشارك فى تمرين "الأسد المتأهب"

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام وزير الشئون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى، أن إسرائيل لن تشارك فى تمرين "الأسد المتأهب" على الأراضى الأردنية.

وقال المومنى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر رئاسة الوزراء الأردنية، إن المعنيين بتمرين "الأسد المتأهب" سيعلنون أسماء الدول المشاركة فيه، مشدداً على عدم مشاركة إسرائيل فى التمرين.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت أنها ستقوم بتنفيذ التمرين المشترك "الأسد المتأهب 2013" فى المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة والذى من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه لأكثر من 15 ألف مشارك يمثلون 18 دولة شقيقة وصديقة تشمل ، والسعودية، والعراق، ولبنان، والبحرين، والإمارات، واليمن، وقطر، وباكستان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وبولندا، والتشيك بالإضافة للقوات المسلحة الأردنية بمختلف صنوفها البرية والجوية والبحرية.

ورداً على سؤال حول الانخفاض فى أعداد اللاجئين السوريين الفارين للأردن، أكد المومنى أن المملكة لم تغلق حدودها مع الجانب السورى أمام اللاجئين، مشيرا إلى أن الواجب الإنسانى يدفع باستمرار لفتح الباب أمام اللاجئين من الأشقاء السوريين.

وحول قضية نصب صواريخ "باتريوت" على الحدود الشمالية للأردن، أعاد المومنى التأكيد على تصريحات رئيس الوزراء الأردنى بأن المملكة تريد ذلك، لافتا إلى اتصالات مع الدول الصديقة فى هذا الصدد.

وعن الدور الأردنى فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ولقاءاته مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، قال المومنى "إن الأردن يعنيه أن تكون هناك نتائج إيجابية للقاءات الوزير الأمريكى مع الجانبين"، مؤكدا أن الأردن سيعمل على تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لإنجاح أى لقاء فى هذا الشأن.

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مصر 365

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