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سقوط 6 صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

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ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل من بينها اثنان على منطقة أشكول، قبل ظهر الأربعاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه «تواصل منذ صباح اليوم إطلاق الصواريخ بشكل متقطع من قطاع غزة صباح الأربعاء حيث سقطت 6 قذائف صاروخية على مناطق جنوب إسرائيل، ومن بينها 2 في أشكول».

ولم توضح الإذاعة ما إذا كانت تلك الصواريخ قد أسفرت عن خسائر بشرية أو أضرار مادية أم لا.

وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في قطاع غزة، حيث «يخوض معارك شرسة مع مقاتلين فلسطينيين»، بحسب الإذاعة، التي أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تفجير للأنفاق التي عثر عليها والتي قاربت الـ 30 نفقا.

من جانبه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز أن «الحرب الدائرة في قطاع غزة بلغت مرحلتها النهائية».

وقال بيريز في تصريح خلال زيارته للجنود الجرحى في مستشفى «سوروكا» ببئر السبع (جنوب) نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه «يجب الآن العمل على إعادة السلطة الفلسطينية لتأخذ زمام الحكم في القطاع بعد ان تم نهب السلطة فيه على يد حركة حماس»، على حد قوله.

وأضاف «بيريز» أنه لم يشهد من قبل هذه الدرجة من الوحدة في صفوف الشعب الإسرائيلي».

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