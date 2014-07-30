ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 1283 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء، إلى 54 شهيدا وأكثر من 170 جريحا.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للشهداء في قطاع غزة إلى 1283 و7170 جريحامنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع قبل 24 يوما.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 4 أشخاص آخرين بينهم طفل رضيع يبلغ عامين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط سوق جباليا الشعبيفي شمال قطاع غزة.

وكان قتل 15 فلسطينيا وأصيب 90 آخرون صباح الأربعاء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة إيواء لنازحين تديرها الأمم المتحدة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.