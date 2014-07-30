مرصد الكهرباء: لليوم الثاني على التوالي لم نلجأ لفصل أو تخفيف أي أحمال في العيد

أعلن اليوم مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن وزارة الكهرباء لم تلجأ أمس إلى فصل أو تخفيض أي أحمال على الإطلاق في ثاني ايام عيد الفطر المبارك لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي الحمل أمس 22700 ميجاوات، وتوقع أن يبلغ أقصى حمل مسائي اليوم الأربعاء 22900 ميجاوات.
وأوضح المرصد في نشرته اليوم “الأربعاء” أن أمس “الثلاثاء” مر دون زيادة في الاستهلاك عن الإنتاج، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى أمس بلغ 18155 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل اليوم “الأربعاء” ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة الحادية عشرة و 15 دقيقة، وهو ما يدل على أن الحالة آمنة ووجه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ