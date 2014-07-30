مرصد الكهرباء: لليوم الثاني على التوالي لم نلجأ لفصل أو تخفيف أي أحمال في العيد

أعلن ‏اليوم مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن وزارة الكهرباء لم تلجأ أمس إلى فصل أو تخفيض أي أحمال على الإطلاق في ثاني ‏ايام عيد الفطر المبارك لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي الحمل أمس 22700 ‏ميجاوات، وتوقع أن يبلغ أقصى حمل مسائي اليوم الأربعاء 22900 ميجاوات.‏

‏ وأوضح المرصد في نشرته اليوم “الأربعاء” أن أمس “الثلاثاء” مر دون زيادة في الاستهلاك عن ‏الإنتاج، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى أمس بلغ 18155 ميجاوات.‏‎‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل اليوم “الأربعاء” ظهر باللون الأخضر منذ ‏منتصف الليل حتى الساعة الحادية عشرة و 15 دقيقة، وهو ما يدل على أن الحالة آمنة ‏ووجه الشكر ‏للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏

أ ش أ