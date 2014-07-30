ظاهرة “السوبر” قمر تتكرر للمرة الثانية فى السماء مع بدر شوال

يشهد شهر اغسطس القادم اكتمال بدر شهر شوال للعام الهجرى 1435.. ويتميز بدر هذا الشهر بأنه ” بدر سوبر ” حيث يصل الى اقرب نقطة الى كوكب الارض ” نقطة الحضيض ” وهى الظاهرة الفلكية التى تحدث من 4 – 6 مرات فى العام ، عندما يكون القمر فى طور المحاق او البدر .

وصرح الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأن ظاهرة السوبر قمر حدثت فى شهر رمضان الماضى وستتكرر فى منتصف شهر شوال الحالى وشهر ذو القعدة القادم ، مشيرا الى أن بدر شهر شوال ، الذى سيكتمل فى 10 اغسطس فى تمام الساعة الثامنة و10 دقائق مساء ، سيكون هو الاقرب للارض حيث تصل المسافة بين الارض والقمر فى تلك الليلة الى 357 الف كيلومتر تقريبا.

وأوضح أن القمر يمر شهريا فى مداره حول الارض بنقطتين هما نقطة الحضيض وفيها يكون القمر فى اقرب نقطة الى الارض ، ونقطة الاوج وعندها يصل القمر الى أبعد نقطة عن الارض ، لافتا الى ان ظاهرة ” السوبر قمر ” تحدث عندما يكون القمر فى طوره الاول او مكتملا وهو فى نقطة الحضيض .

واشار الى أن من الظواهر التى تصاحب ظاهرة السوبر قمر ظاهرة المد والجزر التى تكون فى ذروتها فى هذه الاوقات كما يصاحبها ايضا عواصف الرياح وتجمعات كبيرة للسحب ، لافتا الى أن تلك الظاهرة متكررة وتحدث بصفة مستمرة كل عام حيث سبق وأن حدثت فى 19 مارس 2011 ، و6 مايو 2012 ، و23 يونيو 2013 ، وأوضح أن الحسابات الفلكية تشير الى حدوثها يوم 28 سبتمبر 2015 ، و14 نوفمبر 2016 .

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