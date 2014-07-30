مصرع شرطى في مشاجرة على أسبقية المرور بمدينة كوم امبو في أسوان‎

لقي شرطي من قوة مركز شرطة دراو مصرعه أثر مشاجرة على أولوية المرور بمدينة كوم امبو.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بمصرع “م. ع.ع” من قوة شرطة مركز دراو، بعد مشاجرة مع آخرين.

تبين من التحريات، أنه أثناء ركوب المجني عليه مع عدد من أقاربه “توك توك”، اعترضته سيارة بها عدد من الأشخاص، وبسبب الخلاف على أولوية المرور، وقعت مشاجرة بين الطرفين، قام على أثرها (م. ا) من قرية الضما بإطلاق أعيرة نارية مباشرة نحو الشرطي مما أدى إلى مقتله.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.