أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع شرطى في مشاجرة على أسبقية المرور بمدينة كوم امبو في أسوان‎

Google+ Print
مصرع شرطى في مشاجرة على أسبقية المرور بمدينة كوم امبو في أسوان‎ مصرع شرطى في مشاجرة على أسبقية المرور بمدينة كوم امبو في أسوان‎

أرشيفية

لقي شرطي من قوة مركز شرطة دراو مصرعه أثر مشاجرة على أولوية المرور بمدينة كوم امبو.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بمصرع “م. ع.ع” من قوة شرطة مركز دراو، بعد مشاجرة مع آخرين.

تبين من التحريات، أنه أثناء ركوب المجني عليه مع عدد من أقاربه “توك توك”، اعترضته سيارة بها عدد من الأشخاص، وبسبب الخلاف على أولوية المرور، وقعت مشاجرة بين الطرفين، قام على أثرها (م. ا) من قرية الضما بإطلاق أعيرة نارية مباشرة نحو الشرطي مما أدى إلى مقتله.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا