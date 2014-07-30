ضبط 19 قضية مخدرات و تنفيذ 529 حالة إشغالات في حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أمين عز الدين مدير الأمن حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط قضية حيازة سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 ، 5 قضايا اتجار فى الحشيش بوزن 300 جرام ، 14 قضية اتجار في الأقراص المخدرة بإجمالي 1100 قرص ، 8 قضايا تعاطى أقراص مخدرة بإجمالي 25 قرص ، 55 قضية إحراز سلاح أبيض ، قضية احتساء خمور بالطريق العام ، و3 قضية أعمال سمسره بدون ترخيص.

كما نجحت الحملة في ضبط قضية بلطجه لمتهم عثر بحوزته سلاح أبيض ، وسيارة مُبلغ بسرقتها ، وفي مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط 2 حكم جناية 60 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 75 غرامة 25 مخالفات ، بإجمالي الأحكام 162 سنة ،و 11372 جنيهاً مبالغ مالية محصلة.

كما أسفرت الحملة في مجال إزالة الإشغالات والتعديات عن تنفيذ 529 حالــــة إشغال طريق ” 88 فرش لبيع الملابس ولعب الأطفال والخضار والفاكهة وعدد 76 عربة بيع مأكولات ومشروبات وخضار وفاكهه – 57 حــــاله إشغال مقاهى وكـافتيريـات بعدد 320 كرسـى – 63 لافته إعلانيه – 44 إسطوانة غاز مختلفة الأحجام – 58 حالة إشغال بإطارات كاوتش مستـعمل – 58 حاجز حديدي وجنزير- 37 عربة فرز قمامه – 48 ستاند معدنى وخشبي لعرض السلع والخردوات ” ، وضبط 19 دراجة نارية بدون ترخيص.