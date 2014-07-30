أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 19 قضية مخدرات و تنفيذ 529 حالة إشغالات في حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط 19 قضية مخدرات و تنفيذ 529 حالة إشغالات في حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية ضبط 19 قضية مخدرات و تنفيذ 529 حالة إشغالات في حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أمين عز الدين مدير الأمن حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى  وإدارات وأقسام المديرية  وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط قضية حيازة سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 ، 5 قضايا اتجار فى الحشيش بوزن 300 جرام ، 14 قضية اتجار في الأقراص المخدرة بإجمالي 1100 قرص ، 8 قضايا تعاطى أقراص مخدرة بإجمالي 25 قرص ، 55 قضية إحراز سلاح أبيض ، قضية احتساء خمور بالطريق العام  ، و3 قضية أعمال سمسره بدون ترخيص.

كما نجحت الحملة في ضبط قضية بلطجه لمتهم عثر بحوزته سلاح أبيض ، وسيارة مُبلغ بسرقتها ، وفي مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط 2 حكم جناية 60 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 75 غرامة 25 مخالفات ، بإجمالي الأحكام 162 سنة ،و 11372 جنيهاً مبالغ مالية محصلة.

كما أسفرت الحملة في مجال إزالة الإشغالات والتعديات عن تنفيذ 529 حالــــة إشغال طريق ” 88 فرش لبيع الملابس ولعب الأطفال والخضار والفاكهة وعدد 76 عربة بيع مأكولات ومشروبات وخضار وفاكهه – 57 حــــاله إشغال مقاهى وكـافتيريـات بعدد 320 كرسـى – 63 لافته إعلانيه – 44 إسطوانة غاز مختلفة الأحجام – 58 حالة إشغال بإطارات كاوتش مستـعمل – 58 حاجز حديدي وجنزير- 37 عربة فرز قمامه – 48 ستاند معدنى وخشبي لعرض السلع والخردوات ” ، وضبط 19 دراجة نارية بدون ترخيص.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا