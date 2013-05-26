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عريقات: قرارات مهمة لجولة كيرى فى إسرائيل وفلسطين

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عريقات: قرارات مهمة لجولة كيرى فى إسرائيل وفلسطين عريقات: قرارات مهمة لجولة كيرى فى إسرائيل وفلسطين

توقع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن المهمة التى يقوم بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لدفع عملية السلام بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية ستنتهى بقرارات مهمة.

جاءت تصريحات عريقات خلال لقائه بالصحفيين اليوم الأحد على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دافوس" المقام فى منتجع البحر الميت، غربى عمان.

وقال عريقات: "لا أريد رفع سقف التوقعات، وعلينا انتظار القرارات المهمة عندما ينتهى السيد كيرى من مهمته بين الأطراف المعنية"، مشيرا إلى صعوبة التكهن بمستقبل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين فى الوقت الحالى.

ولم يوضح عريقات ماهية هذه القرارات التى يمكن أن تنتج عن هذه المهمة ولا موعد الإعلان عنها، لكنه أشار إلى أن "هناك ثلاثة التزامات ترتبت على إسرائيل وهي: الإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان، والعودة لحدود عام 1967".

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