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#بالانجليزي - أرسنال.. مدافع فينجر

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#بالانجليزي - أرسنال.. مدافع فينجر #بالانجليزي - أرسنال.. مدافع فينجر

قبل انطلاق موسم 2014-2015 من الدوري الانجليزي الممتاز، يلقي FilGoal.com نظرة سريعة على الفرق العشرين التي تتنافس في بطولة هذا الموسم..

نبدأ مع من؟ أرسنال..

التأسيس: 1886

 

أسس عمال الترسانة الملكية نادي "ديال سكوير" عام 1886 في جنوب شرق لندن، قبل أن يتغير إسمه إلى "رويال أرسنال"، ثم "وولويتش أرسنال" عام 1893. ثم تحول الإسم إلى "أرسنال" فقط إعتباراً من عام 1914 بعد ان انتقل الفريق إلى شمال لندن في العام السابق.

المدينة: لندن

الملعب: الإمارات

 

أبرز اللاعبين
>بير ميرتساكر (قلب دفاع – ألماني)
>توماس فيرمايلين (قلب دفاع – بلجيكي) كابتن الفريق
>لوكاس بودولسكي (جناح – ألماني)
>مسعود أوزيل (صانع ألعاب – ألماني)
>أوليفييه جيرو (مهاجم – فرنسي)
>أليكسيس سانشيز (مهاجم – تشيلي)
>ثيو والكوت (مهاجم – انجليزي)
>سانتي كازورلا (لاعب وسط – إسباني)
>أرون رامزي (لاعب وسط – ويلزي)
>جاك ويلشير (لاعب وسط – انجليزي)

في بداية تأسيسه كان ملعب "مانار جراوند" هو ملعب أرسنال، قبل الانتقال إلى "هايبري" التاريخي الذي ظل مقر الفريق منذ عام 1913 وحتى 2006. وإعتباراً من يوليو 2006 انتقل أرسنال إلى "ملعب الإمارات" الذي يتسع لـ60 ألفاً و338 متفرج.

المدير الفني: أرسين فينجر (فرنسي)

ولد أرسين فينجر في ستراسبورج يوم 22 أكتوبر 1949. مارس الكرة في أندية موتسيج، مولهاوس وستراسبورج حتى اعتزل عام 1981.

 

البطولات
> الدوري الانجليزي : 13 مرة (آخرها في 2004)
>كأس الاتحاد الانجليزي : 11 مرة (آخرها في 2014)
>كأس الرابطة : مرتين (آخرها في 1993)
>الدرع الخيرية : 12 مرة (آخرها في 2004)
>بطولة أوروبا لأبطال الكؤوس : مرة واحدة (1994)

بدأ مشواره كمدرب مع فريق نانسي عام 1984، ثم انتقل لتدريب موناكو عام 1987.

تولى تدريب فريق ناجويا الياباني عام 1995 قبل أن يبدأ مشواره مع أرسنال في العام التالي وحتى الآن.

حقق ألقاب الدوري والكأس في فرنسا مع موناكو، والدوري والكأس في اليابان مع ناجويا.

فاز مع أرسنال بـ12 لقباً بواقع 3 للدوري، 5 للكأس و4 للدرع الخيرية. أختير أفضل مدرب في الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات أعوام 1008، 2002 و2004.

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