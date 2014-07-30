سيميوني: خافيير هرنانيدز اختيار رائع

أشعل دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد التقارير التي تربط ناديه بالمهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

هرنانديز لم يحصل إلا على دقائق معدودة مع مانشستر يونايتد في مباراة إنتر ميلان الودية التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

ويبدو هرنانديز من اللاعبين المتواجدين في سوق الانتقالات، أي يونايتد لن يمانع رحيله.

ويتنافس إنتر ميلان الإيطالي مع أتليتكو مدريد الإسباني على خدمات اللاعب.

وقال دييجو سيميوني: "إنه لاعب رأسي ممتاز (يتحرك للأمام دوما).. لاعب ذكي ويجيد مواقف لاعب على لاعب".

وتابع "إنه لاعب ممتاز.. تحدثت مع إدارة النادي ووصفت ما أحتاج في سوق الانتقالات.. مع هرنانديز اختيار رائع.. لكن في النهاية هو لاعب في يونايتد ولا يمكن التحدث عنه باستفاضة".