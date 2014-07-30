أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني: خافيير هرنانيدز اختيار رائع

Google+ Print
سيميوني: خافيير هرنانيدز اختيار رائع سيميوني: خافيير هرنانيدز اختيار رائع

أشعل دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد التقارير التي تربط ناديه بالمهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

هرنانديز لم يحصل إلا على دقائق معدودة مع مانشستر يونايتد في مباراة إنتر ميلان الودية التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

ويبدو هرنانديز من اللاعبين المتواجدين في سوق الانتقالات، أي يونايتد لن يمانع رحيله.

ويتنافس إنتر ميلان الإيطالي مع أتليتكو مدريد الإسباني على خدمات اللاعب.

وقال دييجو سيميوني: "إنه لاعب رأسي ممتاز (يتحرك للأمام دوما).. لاعب ذكي ويجيد مواقف لاعب على لاعب".

وتابع "إنه لاعب ممتاز.. تحدثت مع إدارة النادي ووصفت ما أحتاج في سوق الانتقالات.. مع هرنانديز اختيار رائع.. لكن في النهاية هو لاعب في يونايتد ولا يمكن التحدث عنه باستفاضة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع