مصرع أمين شرطة وإصابة 3 أخرين فى حادثى تصادم ببنى سويف

لقى أمين شرطة مصرعه وأصيب رقيبان وفلاح فى حادثى تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الفرعى لمدينة اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف العام .

تلقى اللواء ابراهيم هديب مدير امن بنى سويف بلاغا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة بوقوع تصادم على الطريق الفرعى بين قرية بنى راضوان التابعة لمركز بنى سويف واهناسيا المدينة عندما اصطدم اصطدمت دراجة بخارية رقم 300250 قيادة سيد محمود قطب 32 سنة امين شرطة من قوة ادارة الحماية المدنية ببنى سويف بدراجة بخارية اخرى بدون لوحات معدنية قيادة رجب محمود رمضان 19 سنة فلاح وكلاهما من قرية شاويش بمركز اهناسيا .

وتبين من تحريات المقدم احمد الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف باشراف العميد زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية، أن أمين الشرطة كان عائدا من عمله من أحدى الكمائن الشرطية المكلف بحراستها وعند مدخل بنى راضوان ببنى سويف المؤدى لطريق اهناسيا اصطدم بدراجة بخارية قادمة من الاتجاه المقابل، مما أدى إلى وقوع الحادث وأصيب أمين شرطة بنزيف فى البطن وارتجاج بالمخ أدى لوفاته، فيما اصيب قائد الدراجة البخارية الثانية بكدمات ونزيف حاد بالبطن وتم نقلهما لمستشفى بنى سويف العام وتحرير محضرا بالواقعة وامر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف بالتحفظ على الدراجتين وسماع اقوال المصاب الثانى بعد شفائه والتصريح بدفن جثة امين الشرطة .

وتلقى العميد عادل حجازى مامور مركز بنى سويف بلاغا من العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية باصابة رقيبى شرطة على الطريق الصحراوى الشرقى امام نفق بياض العرب بمركز بنى سويف عندما اصطدمت بهما سيارة مجهولة من الخلف اثناء ركوبهما دراجة بخارية على الطريق الصحراوى وتم نقلهما الى مستشفى بنى سويف العام بسيارات اسعاف .

وتبين من تحريات المقدم احمد الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف ان رقيب الشرطة عادل عبدالصمد موسى 33 سنة من قوة ادارة شرطة المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ورقيب شرطة حسن عيد محمد 41 سنة من نفس الادارة ومقيمان بقرية منيل موسى اثناء استقلالهما دراجة بخارية قيادة رقيب الشرطة الاول وعقب قيامها بشراء مستلزمات العيد اصطدمت سيارة بهما مجهولة وفرت هاربة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .