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قوات الأمن الباكستانية تحبط هجوما على الحدود الأفغانية وتقتل ستة مسلحين

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قوات الأمن الباكستانية تحبط هجوما على الحدود الأفغانية وتقتل ستة مسلحين قوات الأمن الباكستانية تحبط هجوما على الحدود الأفغانية وتقتل ستة مسلحين

ارشيفية

أعلن مسئولون عسكريون فى باكستان أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم على الحدود مع أفغانستان، وقتل ستة مسلحين.

وذكرت “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاربعاء ان نحو 70 مسلحا قاموا الليلة الماضية بشن هجوم على موقع حدودى فى منطقة دير العشائر الكائنة فى شمال غرب باكستان، فيما قامت القوات فى المقابل بفتح النيران وقتل 6 مسلحين واصابة 9 اخرين، بينما تمكن باقى المسلحين من الفرار الى أفغانستان.

يشار الى أن باكستان وأفغانستان يشتركان فى حدود تبلغ طولها 250ر2 كيلومتر، ويشن المسلحون من الجانبين الهجمات عبر الحدود قبل أن يلوذوا بالفرار .

 

أ ش أ

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