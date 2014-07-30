بالفيديو.. حسين يعقوب أثناء حكم مبارك: “صواريخ حماس “ماتخرمش حيطة”

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، فيديو قديم للداعية السلفى الشيخ محمد حسين يعقوب، يعود إلى عام 2009، أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهاجم الشيخ يعقوب فى الفيديو حركة حماس، وحملها مسئولية التسبب فى المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة، فى تلك الأثناء.

وقال الشيخ يعقوب فى الفيديو: “إن الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية ألغى الهدنة، وحماس تضرب صواريخ “ما تخرمش” حيطة علشان يحصل هذه الإبادة لضعفاء المسلمين اللى ما بيعملوش أى حاجة، والضعفاء هم الذين يدفعون الثمن، لذلك أناشد رؤساء الدول العربية والإسلامية أن يتدخلوا بوقف كل جهة عند حدودها سواء من حماس أو السلطة”.

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