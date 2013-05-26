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تقرير – ميلان يستعيد باتو

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تقرير – ميلان يستعيد باتو تقرير – ميلان يستعيد باتو

يدرس ميلان استعادة خدمات ألكسندر باتو مهاجم كورنثيانز بعد رحيله عن الروسونيري في يناير الماضي.

وكان كورنثيانز قد ضم باتو صاحب الـ23 عاما من ميلان يناير الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ولكن إصابة جيامباولو باتزيني مهاجم ميلان في الركبة، دفعت إدارة الروسونيري في التفكير في إعادى باتو.

وذكرت صحيفة "كوريير ديللو سبورت" أن ميلان يفكر في مفاوضة كورنثيانز لاستعادة باتو بعدما تأكد غياب باتزيني عن الفريق لستة أشهر بعد إجراءه جراحة في الركبة.

وكان باتو قد غادر ميلان بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق، في ظل اعتماد ماسيمو أليجري المدير الفني على ستيفان الشعراوي.

وبحسب التقرير فأن أليساندرو ماتري مهاجم يوفنتوس وماركو بوريللو مهاجم جنوه يدخلا أيضا حسابات إدارة ميلان لتعويض باتزيني.

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