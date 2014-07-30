الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 مساجد في غزة مساء الثلاثاء

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت 5 مساجد في قطاع غزة خلال ساعات ليل الثلاثاء- الأربعاء، تستخدم لتخزين السلاح وكمداخل لأنفاق ونقاط مراقبة، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أنه هاجم منذ منتصف الليلة الماضية 75 هدفا في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أنه «منذ بداية العملية هاجم الجيش الإسرائيلي 4100 هدف بما فيها 1566 هدفا لها علاقة بإطلاق الصواريخ، و167 منشأة لتصنيع وتخزين السلاح و746 مركزا قياديا»، دون أن يوضح ماهية الأهداف الأخرى.

وأوضح البيان أن «قوات المدفعية والهندسة فجرت 3 أنفاق في داخل قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية».

من جهة أخرى، أوضح البيان أنه «منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تم إطلاق 2670 صاروخا وقذيفة هاون على إسرائيل، ومنذ منتصف الليل تم إطلاق صاروخين على إسرائيل».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفصائل الفلسطينية حول ما جاء في البيان الإسرائيلي.