رئيس الوزراء التايواني يمثل أمام القضاء بسبب اشتباكات مع متظاهرين

ذكرت تقارير أنه تم نشر المئات من عناصرالشرطة خارج محكمة قبيل ظهور متوقع لرئيس الوزراء التايواني، الأربعاء، لاتهامه بالشروع في قتل على خلفية اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

وسيمثل رئيس الوزراء جيانج يي-هواه أمام محكمة «تايبيه» الجزئية، وجاءت تلك الادعاءات من جانب 18شخصا أصابتهم الشرطة عندما احتلوا مجمعا حكوميا في مارس.

وتم إلقاءالقبض على عشرات المتظاهرين وتردد أن أكثر من 160 شخصا أصيبوا خلال الاشتباكات.

ويتوقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات خارج المحكمة، الأربعاء، وتم نشر أكثر من 200 ضابط شرطة داخل وخارج المحكمة.